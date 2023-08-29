في تصريحات للأناضول : سفير فلسطين يؤكد زيارة الدبيية للسفارة الفلسطينية ، وإعلانه إقالة وزيرة الخارجية ( المنقوش ) .

طرابلس 28 أغسطس 2023 م (وال) – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الاثنين بزيارة لسفارة دولة فلسطين في طرابلس أكد خلالها موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية .

وقال السفير الفلسطيني ” محمد رحال ” في تصريحات صحفية لوكالة الانباء التركية ” الاناضول ” أن رئيس الحكومة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” زار سفارتنا وأكد خلال لقائه بكادر السفارة وأبناء الجالية الفلسطينية موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية واعلانه عن إقالة وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” على خلفية لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبوع الماضي في إيطاليا.

وأوضح السفير ” رحال ” في تصريحه أن الشعب الليبي أثبت عروبته وانتماءه للقضية الفلسطينية من خلال رفضه التطبيع مع العدو الإسرائيلي .