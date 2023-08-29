لجنة حكام مصراتة لكرة القدم تبدأ تنفيذ خطة إعداد بدني وتطوير أداء لحكام الاتحاد الفرعي

مصراتة 28 أغسطس 2023 (وال) – قال عضو لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم بمصراتة والمعد البدني عثمان زريق إن اللجنة بدأت تنفيذ خطتها التطويرية لحكام كرة القدم بالاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة.

وأوضح زريق في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن اللجنة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق أفضل مستويات لحكام اللعبة في اختبارات اللياقة البدنية التي تجريها لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأضاف أن مستويات الحكام في تصاعد مستمر وهذا ما لاحظناه من خلال انضباطية الحكام والتزامهم بالحضور لكافة الاجتماعات الفنية والتدريبات الأسبوعية التي تقيمها اللجنة وكذلك من خلال إشرافي على تدريبات الحكام التي تعقدها اللجنة هذه الأيام.

وأشار عضو لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم بمصراتة أن الخطة وضعت خلال الاجتماع الفني الذي عقدته اللجنة بنادي الأحرار بمدينة زليتن بحضور نائب رئيس اللجنة أحمد باني ومقرر اللجنة عمر عيسى وعدد من حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

يذكر أن لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم كانت قد أعلنت قبل أيام عن موعد انطلاق اختبارات اللياقة البدنية والذي يصادف الخامس والعشرين من شهر سبتمبر القادم.

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