مسئولون بالاتحاد الأوروبي يأملون انضمام أعضاء جدد ، وأوكرانيا تتطلع للانضمام في أكتوبر المقبل .

ليوبليانا 28 أغسطس 2023 م (وال) ـــ قال رئيس المجلس الأوروبي، “شارل ميشيل”، ، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستعداد للسماح بضم أعضاء جدد بحلول 2030.

وأضاف “ميشيل” الذي كان يتحدّث أمام منتدى في منتجع على بحيرة “بليد” في سلوفينيا اليوم الإثنين : (أعتقد أنه علينا أن نكون جاهزين للتوسع اتحادنا بحلول العام 2030 ، وان هذا التوسع طموح لكنه ضروري، لاظهار جديتنا ( .

من جهتها قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، “روبرتا ميتسولا”، سابقا، إنها تدعم فكرة بدء محادثات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر 2023 القادم .

لكن “أولغا ستيفانيشينا” نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشئون التكامل الأوروأطلسي والأوروبي، ، قالت : (أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من تنفيذ جميع التوصيات السبع الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل شهرأكتوبر المقبل).

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