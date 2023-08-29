ليبيا نيوز

مسئولون بالاتحاد الأوروبي يأملون انضمام أعضاء جدد ، وأوكرانيا تتطلع للانضمام في أكتوبر المقبل .

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ليوبليانا 28 أغسطس 2023 م (وال) ـــ قال رئيس المجلس الأوروبي، “شارل ميشيل”، ، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستعداد للسماح بضم أعضاء جدد بحلول 2030.

وأضاف “ميشيل” الذي كان يتحدّث أمام منتدى في منتجع على بحيرة “بليد” في سلوفينيا اليوم الإثنين : (أعتقد أنه علينا أن نكون جاهزين للتوسع اتحادنا بحلول العام 2030 ، وان هذا التوسع طموح لكنه ضروري، لاظهار جديتنا ( .

من جهتها قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، “روبرتا ميتسولا”، سابقا، إنها تدعم فكرة بدء محادثات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر 2023 القادم .

لكن “أولغا ستيفانيشينا” نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشئون التكامل الأوروأطلسي والأوروبي، ، قالت : (أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من تنفيذ جميع التوصيات السبع الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل شهرأكتوبر المقبل).

…(وال)…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك