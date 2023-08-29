عطل تقني لضبط الأجواء يربك الملاحة الجوية في بريطانيا .

لندن 28 أغسطس 2023 م (وال) ـــ أدت مشكلة فنية في مراقبة الحركة الجوية بالمملكة المتحدة إلى تأخير طويل في الرحلات الجوية مع بقاء الركاب عالقين على متن الطائرات وفي المطارات .

ونقلت “بي بي سي نيوز” عن مسئول بخدمات الحركة الجوية الوطنية قوله (إنه تم تحديد الخلل ومعالجته)، وتعمل مع شركات الطيران والمطارات لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وقد أدت المشكلة المتعلقة بنظام تخطيط الرحلات الجوية إلى فرض قيود على حركة المرور (للحفاظ على السلامة)حسب المتحدث .

وتم تحذير العديد من مطارات المملكة المتحدة من التأخير والإلغاء – وكذلك شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وريان إير، وإيزي جيت، وفيرجين أتلانتيك ، وإير لينغوس.

وأخبر الركاب “بي بي سي نيوز” كيف تأثروا، حيث لا يتوقع الكثيرون الآن السفر بالطائرة لعدة ساعات .

وقال وزير النقل “مارك هاربر” إن الحكومة (تبذل كل ما في وسعها) لمساعدة ناتس – بينما يحث حزب العمال والديمقراطيون الليبراليون الوزراء على اتخاذ إجراءات .

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