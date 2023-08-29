العابد يبحث مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات نظام حصر العاملين في القطاع الخاص.

طرابلس 29 اغسطس 2023 ( وال ) – بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد ” نظام حصر العاملين بالشركات في القطاع الخاص، من أجل تكوين قاعدة بيانات بهم، ومتابعة الازدواج الوظيفي في القطاع الخاص من قبل إدارة التفتيش العمالي .

جاء ذلك خلال اجتماع” العابد” مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات” عبدالباسط الباعور ” في مقر الهيئة بطرابلس مساء أمس الاثنين .

وذكرت وزارة العمل عبر صفحتها بالفيسبوك أن اللقاء تناول بحث متابعة ملف التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات، وأشار الوزير إلى أهمية ربط البيانات وتكاملها لتنفيذ التحول الرقمي.

وحسب ذات المصدر ناقش ” العابد” كذلك مشروع تنسيب المحالين من فائض الملاك الوظيفي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم، والذي يسهم في توفير الجهد والوقت في تنفيذ التنسيب دون أي عناء، وبشكل إلكتروني.

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