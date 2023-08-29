مفوضية المجتمع المدني تستنكر لقاء (( المنقوش )) مع وزير خارجية الكيان الصهيوني .

طرابلس 29 أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي دعمها ” الحراك الشعبي السلمي العفوي” الذي أكد تمسك الشعب الليبي بالقضية الفلسطينية وعدم التفريط فيها مهما بلغت التضحيات.

واستنكرت المفوضية ” في بيان نشرته عبر صفحتها بالفييسبوك مساء الاثنين بأشد العبارات ما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش” وكل من ساندها أو شاركها ، مؤكدة رفضها أي شكل للتطبيع أو التواصل مع الكيان الصهيوني المحتل .

ونوهت المفوضية بالقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني ، وحثت مكونات المجتمع الليبي على التعبير بشكل سلمي دون تخريب للممتلكات العامة .

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