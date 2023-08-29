اجراء ( 41 ) عملية جراحية بمركز مصراته في تخصصات الولادة القيصرية والعلاجية و للعظام و للعيون والمسالك والقلب .

مصراتة 29 اغسطس 2023 (وال)- أكد مدير مركز مصراتة الطبي الدكتور ( محمد بعيو ) إن المركز أجرى الاثنين عدد “41” عملية جراحية طارئة كانت قد جدولت بالمركز بالفترة الصباحية من الساعة السابعة وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

وأضح بعيو لوكالة الانباء الليبية أن هذه العمليات كانت مستهدفة لمختلف التخصصات الطبية منها الخاص بالولادة القيصرية والعلاجية و للعظام و للعيون والمسالك البولية و للقسطرة القلبية والمخ ولاأعصاب وعمليات منظار.

وأشار مدير مركز مصراتة الطبي أن جميع هذه العمليات تجرى بمختلف الأقسام والوحدات الطبية داخل المركز ، بمجهودات كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة التي من بينها أطباء وفنيو التخدير وكذلك ممرضو العمليات الجراحية، للمرضى الذين يتوافدون على المركز من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وال مصراته..