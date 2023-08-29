تدريبات جوية مشتركة بين باكستان والصين.

إسلام آباد 29 أغسطس 2023 (وال) -بدأت الصين وباكستان تدريبا مشتركا للقوات الجوية أمس الاثنين ، داخل الأراضي الصينية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التدريب والتنسيق بين الجيشين بشكل أكبر وتعميق التبادلات والتعاون بينهما في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن هذا التدريب الذي يحمل اسم “شاهين (النسر)- إكس”، يعد التدريب المشترك العاشر بين القوات الجوية الصينية والباكستانية ، وسيركز التدريب على التمرين على سيناريوهات قتال نموذجية، مثل الدفاع الجوي المشترك والإجراءات المضادة المشتركة.

وسيرسل الجانبان طائرات مقاتلة وطائرات إنذار مبكر وأنواع عديدة أخرى من الطائرات بالإضافة إلى القوات البرية مثل صواريخ أرض- جو وأجهزة الرادار وقوات الإشارة، للمشاركة في التدريبات، كما ستشارك وحدات الطيران البحري الصينية في التدريبات.

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