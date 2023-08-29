“وهيبة” : الرئاسي لم يصدر قرار بإقالة “المنقوش” حتى الآن بعد قرار إيقافها

طرابلس 29 أغسطس 2023 (وال) – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إنّه لم يصدر أي قرار حتى الآن بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي أوقفتها الحكومة عن العمل.

وأوضحت وهيبة في تصريحات صحفية أن رئاسة الحكومة المعنية بإجراء التحقيق مع نجلاء المنقوش والسماح بالتنقل أو أي إجراء آخر.

ولفتت إلى أن المسؤول عن السياسات الخارجية ليس لديه علم بأي ترتيب للقاء ممثلين عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن اللقاء يعد خرقا للقانون باعتباره يجرم كل أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي .

وكانت وكالة رويترز نشرت أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي، لكن الحكومة لم تصدر إعلانا رسميا.

وتضاربت الأنباء حول مغادرة الوزيرة ليبيا، إذ أوردت تقارير صحفية محلية أنها سافرت إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا، في غياب تأكيدات رسمية. (وال – طرابلس)

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