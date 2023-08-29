اتفاقية تعاون بين جامعة الجفرة والاكاديمية الليبية بجنزور .

الجفرة 29 اغسطس2023م(وال) – وقعت جامعة الجفرة والاكاديمية الليبية بجنزور الاثنين اتفاقية تعاون مشترك شمل مختلف المجالات العلمية.

و نصت الاتفاقية التي وقعها بمقر الاكاديمية رئيس جامعة الجفرة الدكتور يوسف جلالة والدكتور رمضان المدني رئيس الاكاديمية الليبية على التعاون بين الطرفين في مجالات الدراسات العليا وتبادل الرسائل والأطروحات والنشرات والدوريات والمجلات العلمية وأعمال المحاضرين والمتخصصين التي تكون لها فائدة مشتركة للطرفين.

كما نصت التفاقية على تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل العلمية المشتركة.

واتفق الطرفان على تبادل أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في برامج الدراسات العليا وإمكانية استفادة الطرفين من الأساتذة الزوار لكلا منهما.

…. وال الجفرة