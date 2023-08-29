طرابلس| توقيع مذكرة تفاهم لرفع كفاءات القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال

طرابلس 29 أغسطس 2023 (وال)- وقّع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة – ليبيا اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ لرفع كفاءات القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.

وبحسب الصحفة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك – فقد وقّع رئيس الاتحاد محمد الرعيض بمقر الاتحاد العام مذكرة تفاهم مع كبير الموظفين في شعبة السلام بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) السيد فرانك بورشيرز.

وتهدف المذكرة إلى تدريب الكوادر في القطاع الخاص وخاصة الشباب والمرأة في ليبيا، وتمكينهم وخلق فرص عمل لهم وتهيئتهم لريادة الأعمال، كما تنص المذكرة على اتفاق يقضي بإقامة تدريب للمدربين في مجال ريادة الأعمال، والتدريب المهني، وتنظيم الندوات ولقاءات العمل المشتركة. (وال – طرابلس)

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