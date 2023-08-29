المركز الوطني للأرصاد الجوية : تذبذب في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تكون مرتفعة اليوم على المناطق الشرقية والجنوبية.

طرابلس 29 اغسطس 2023 (وال)- اصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين اوضحت ان تذبذبا في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع يشمل مناطق شمال غرب ليبيا بينما تكون مرتفعة اليوم على المناطق الشرقية والجنوبية.

** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30–35)مْ على اغلب المناطق وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد لتتراجع يوم الخميس.

** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-39)مْ, وتصل إلى (43)مْ على اجدابيا وتسجل انخفاض يوم الغد.

** الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

** الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ,.

وال..