رئيس مجلس النواب لنظيره الفلسطيني: الموقف الرسمي والشعبي الليبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل

القبة 29 أغسطس 2023 (وال) – تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد روحي فتوح، ناقش خلاله الطرفان الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي موقف المجلس والحكومة المنبثقة عنه الرافض للسلوك المشين من خلال محاولات التطبيع التي أقدمت عليها الحكومة منتهية الولاية من خلال وزيرة خارجيتها والمتمثل في لقائها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما.

وأكد المستشار عقيلة صالح أن الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم.

وقال إن “الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل”.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الوطني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين، مثمنا دور رئيس مجلس النواب والحكومة الليبية والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.

وفي ختام المكالمة التي جرت بتنسيق وزير الخارجية الليبي المفوض الدكتور عبد الهادي الحويج، وجه رئيس مجلس النواب الليبي، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لزيارة ليبيا وقبة مجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين. (وال – القبة)

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