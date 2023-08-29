اِستلام ملفات تَرشِيح مواقع التُّراث الثقافي الليبي لِتسجيلها على قائمة التُّراث الإسلامي بمنظمة الإيسيسكو

طرابلس 29 أغسطس 2023م (وال) –َأكَّد وزير التَّربية والتَّعليم ” موسى المقريف” حِرص اللجنة الوطنية للتَّربية والثقافة والعلوم على أن تكون جسر للاتِّصال مع المنظمات الإقليمية والدولية كاليونسكو والإسيسكو والألكسو للعمل مَع كافة الجهات والمصالح في البلاد لِتحقيق الأولويات الوطنية.

جاء ذلك خلال تسلَّم “المقريف” بصفته رئيس اللجنة الوطنية للتَّربية والثقافة والعلوم؛ ملفات ترشِيح (51) موقع للتُّراث الثقافي الليبي للتسجيل على قائِمة التُّراث الإسلامي بِمنظمة الإيسيسكو والتي قدَّمتها وزير الثقافة والتنمية المعرفية ” مبروكة توغي”.

وَأثنى ” المقريف” في كلمة له خِلال مراسِم التسليم على جُهود وزارة الثقافة والتنمية المعرفية واللجنة المُشكَّلة من عِدَّة مراكز وهَيئات ومؤسسات حُكومية في حَصر مواقِع التُّراث الثقافي الليبي لِتسجيلها عل قائِمة التُّراث الإسلامي.

وَمن جهتها أوضحت وزِير الثقافة والتنمية المعرفية ” مبروكة توكي” بأنَّ الملفات المُقدَّمة والخاصة بـ51 موقع من كافة أنحاء البلاد قد تمَّ اِختيارها عَبر تشكِيل لجنة لإعداد القائِمة الوطنية للتُّراث الليبي تضم مُختصِّين وَخُبراء في هذا المجال من الهَيئات والمؤسسات الحُكومية.

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