ليبيا نيوز

شركة “ نفوسة للعمليات النفطية تتمكن من رفع معدلات انتاج النفط بمعدل يتراوح من 1500 الى 2000 برميل يوميًا .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس – 29 أغسطس 2023 – ( وال ) –    نجحت الفرق الفنية  التابعة لشركة “ نفوسة للعمليات النفطية ” من رفع معدلات الانتاج بعد بدء الانتاج من البئر أ-4 بمعدل يتراوح من 1500 الى 2000 برميل يوميًا .

وأكدت المؤسسة  الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية .

وأوضحت أنه جرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف وسيستمر ضخ النفط من البئر لمدة ستة أشهر يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة ، كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر .

وأضافت المؤسسة أن أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي تسير بشكل جيد ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط الفيل ـ مليتة في ديسمبر 2023  وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يوميًا بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من  2024 .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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