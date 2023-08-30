شركة “ نفوسة للعمليات النفطية تتمكن من رفع معدلات انتاج النفط بمعدل يتراوح من 1500 الى 2000 برميل يوميًا .

طرابلس – 29 أغسطس 2023 – ( وال ) – نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة “ نفوسة للعمليات النفطية ” من رفع معدلات الانتاج بعد بدء الانتاج من البئر أ-4 بمعدل يتراوح من 1500 الى 2000 برميل يوميًا .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية .

وأوضحت أنه جرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف وسيستمر ضخ النفط من البئر لمدة ستة أشهر يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة ، كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر .

وأضافت المؤسسة أن أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي تسير بشكل جيد ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط الفيل ـ مليتة في ديسمبر 2023 وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يوميًا بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024 .