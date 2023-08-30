لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم تستكمل مطابقة كل العقود .

طرابلس – 29 أغسطس 2023 – ( وال ) – عقدت لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم في كافة المراقبات التعليمية اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” ووزير العمل والخدمة المدنية علي العابد لوضع الحلول اللازمة واستكمال الاجراءات الخاصة بها.

وأكدت وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة “مسعودة الأسود “خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء على إكمال اللجنة مطابقة كل العقود واعتماد العقود السليمة منها ، وإعطاء الأولوية للمعلمين من أصحاب الجداول المدرسية ، بعد مراجعة جميع العقود المحالة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة إجراءاتها وضمان استمرار العمل بها .

وذكرت مصادر حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته لوزارة المالية ، باعتماد نتائج اللجنة ، والعمل لاستكمال الإجراءات المالية على أن يكون العمل في كل القطاعات بهذه الآلية .