محاضرة بعنوان ( أهمية التدريب المتواصل ) من أجل الرفع من كفاءة الباحثين الاجتماعيين .

طرابلس – 29 أغسطس 2023 – ( وال ) – نظم المنتدى الثقافي الاجتماعي بمركز الدراسات الاجتماعية اليوم الثلاثاء ، ضمن برنامجه لسنة 2023 م المحاضرة الرابعة بعنوان ( أهمية التدريب المتواصل ) وذلك من أجل الرفع من كفاءة الباحثين الاجتماعيين .

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها ” أ.د ابوبكر على ضؤ ” و” د. هيام عبدالمجيد بنه ” عضوا اللجنة العلمية بالمركز ، مراحل التدريب ، وأساليب التدريب ، وورش العمل ، وجماعات العمل والمشروعات التطبيقية .

وذكر مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن المحاضرة جاءت لتحقيق أهداف التدريب للأخصائيين الإجتماعيين بإكسابهم المعارف النظرية والخبرات العلمية والاتجاهات النفسية التي تساعدهم على القيام بوظائفهم على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة على إيجاد الحلول .