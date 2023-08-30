شكشك يؤكد على أهمية استمرار التعاون مع محكمة الحسابات الهولندية.

طرابلس 29 أغسطس 2023م (وال) ـ بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع السفير الهولندي لدى ليبيا، “جوست كلارينبيك” المشاريع المشتركة المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية التطويرية للديوان مع محكمة الحسابات الهولندية التي بدأت في يوليو 2022.

وأشاد “شكشك” بما أسهم به التعاون مع محكمة الحسابات الهولندية في تطوير آلية العمل على البرامج المتفق عليها، وفقا لمعايير العمل الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي).

واكد “شكشك” على أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق لبرامج أخرى وأهمية التنسيق لعقد لقاءات مستقبلا بحضور محكمة الحسابات الهولندية.