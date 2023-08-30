بدء فعاليات منتدى الأعمال التركي الأفريقي بمشاركة ليبية.

إسطنبول 29 أغسطس 2023م (وال) ـ انطلقت اليوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول فعاليات منتدى الأعمال التركي الأفريقي والمعرض المصاحب ، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سعد احنيش” رفقة السفير الليبي بتركيا “مصطفى القليب” والملحق التجاري بإسطنبول “عمر درهوب”.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الوفد الليبي المشارك في المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الليبية والتركية ، وتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد شراكة استراتيجية مع الشركات التركية والأفريقية لتنفيذ مشروع “بوابة أفريقيا التجارية” بدولة ليبيا والذي يقوم على إنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور وتوطين الصناعات.

ويشهد منتدى الأعمال والمعرض المصاحب الذي تنظمه جمعية الأعمال التركية الأفريقية مشاركة الجهات التابعة للوزارة والمدير العام لمركز تنمية الصادرات ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وكذلك المنطقة الحرة مصراته ، والغرف التجارية بتركيا وعديد الدول الأفريقية وأصحاب الأعمال والشركات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والبناء والملابس والمعدات والآلات الصناعية والأثاث المكتبي والمنزلي.

..(وال) ..