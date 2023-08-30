جامعة الجفارة تعلن عن فتح باب القبول للدراسة بكلية الفنون والاعلام .

الجفاره 30 اغسطس 2023 (وال)- أعلنت إدارة المسجل العام بجامعة الجفارة عن فتح باب القبول للدراسة بكلية الفنون والاعلام بالجامعة للعام الجامعي 2023/2024 لحملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها ( العلمي و الأدبي ) اعتباراً من يوم الأربعاء 2023/9/8 إلى غاية يوم الخميس الموافق 2023/9/21

ودعت الجامعة الراغبين بالدراسة في هذه الكلية التسجيل عن طريق رابط المنظومة www.aju.edu.ly أو بالحضور إلى إدارة المسجل العام بالجامعة خلال فترة الدوام الرسمي .

التخصصات العملية فى مجال الإعلام _ شعبة الصحافة _ شعبة الإذاعتين _ شعبة العلاقات العامة .

التخصصات فى مجال الفنون _ التصميم الداخلي _ الرسم والتصوير _ التربية الفنية.

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