ليبيا نيوز

جامعة الجفارة تعلن عن فتح باب القبول للدراسة بكلية الفنون والاعلام .

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجفاره 30 اغسطس 2023 (وال)- أعلنت  إدارة المسجل العام بجامعة الجفارة عن فتح باب القبول للدراسة بكلية الفنون والاعلام بالجامعة  للعام الجامعي 2023/2024 لحملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها ( العلمي و الأدبي ) اعتباراً من يوم الأربعاء 2023/9/8 إلى غاية يوم الخميس الموافق 2023/9/21

ودعت الجامعة الراغبين بالدراسة في هذه الكلية التسجيل عن طريق رابط المنظومة www.aju.edu.ly أو بالحضور إلى إدارة المسجل العام بالجامعة خلال فترة الدوام الرسمي . 

التخصصات العملية فى مجال الإعلام   _ شعبة الصحافة   _ شعبة الإذاعتين _ شعبة العلاقات العامة  .

التخصصات فى مجال الفنون  _ التصميم الداخلي  _ الرسم والتصوير  _ التربية الفنية.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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