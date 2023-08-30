الوفد الطبي الأردني الزائر لمركز علاج العقم بسبها يجري فحوصات وعمليات مناظير وحقن مجهري بالمركز .

طرابلس 30 اغسطس 2023 (وال)- عقدت وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال اجتماعا مع الوفد الطبي الأردني الزائر لمركز علاج العقم بسبها، لمناقشة أسباب ارتفاع حالات العقم وخاصة حالات النساء بحضور مدير المركز.

وأجرى الأطباء الزوار بالتعاون مع الأطقم الوطنية نحو 1200 حالة كشف، وعمليات مناظير وحقن مجهري.

كما نفذ الوفد الطبي زيارات إلى مدينة مرزق ومركز الزنتان بالجبل الغربي لإجراء فحوصات طبية وإحصاء الحالات، ويعتزم الوفد التنسيق لزيارة مدن صبراتة والزاوية وسرت وزارة، والتحضير لتوسيع رقعة الكشوفات لتضم مدينتي أوباري وغات.

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