نورلاند: من الجيد تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا وظيفتها قيادة البلاد إلى الانتخابات

القاهرة 30 أغسطس 2023 (وال) – قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه من الجيد أن تكون في ليبيا حكومة تكنوقراط مؤقتة وظيفتها الوحيدة هي قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وشدد “نورلاند” في حوار مع صحيفة المصري اليوم، على أن حكومة التكنوقراط يجب التفاوض بشأنها مع الجميع بما فى ذلك الحكومة الحالية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والجيش الوطني الليبي، على الطاولة، سواء القادة أنفسهم أو ممثليهم، للاتفاق على خارطة الطريق، تمهيدا للانتخابات.

وأكد السفير الأمريكي أن خارطة الطريق يجب أن تحدد من يستطيع الترشح وما هي الحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات، التي يجب أن تتم بطريقة محايدة وعادلة، مشيرا إلى صعوبة تلك المفاوضات.

وأضاف “نورلاند” أن الانتخابات لا تحل كل شيء، لكنها أساسية لمساعدة البلاد على استعادة وحدتها والشرعية لمؤسساتها، مؤكدا أن الليبيين يريدون تسوية سياسية وإجراء الانتخابات، لخضوع كافة الجماعات المسلحة، في إطار هيكل أمنى وطني متفق عليه من خلال جيش موحد وشرطة موحدة.

وأعرب السفير الأمريكي عن الأسف على الانقسام الذي تشهده ليبيا ووجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين يلعبون دورا في زعزعة الاستقرار، لكنه قال إن ذلك لا يمنع إجراء الانتخابات، وسيكون من الخطأ القول بأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب، فعندما كانت الخطط قيد التنفيذ للانتخابات فى ديسمبر عام 2021، كانت هناك عوامل أخرى أوقفت العملية الانتخابية، وفق قوله. (وال – طرابلس)

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