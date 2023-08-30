ليبيا نيوز

الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا ملف المهاجرين غير الشرعيين.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس  30 أغسطس 2023 ( وال ) –  بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم خلال اتصال هاتفي مع جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، التنسيق بين البلدين خاصة في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين والذي تقف ورائه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر سواء في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء.

وجرى خلال الاتصال التأكيد، على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا، ومواصلة المرحلة القادمة في تونس لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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