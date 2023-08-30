انطلاق المهرجان العربي للمسرح الجامعي في منتصف سبتمبر ببنغازي

بنغازي 30 أغسطس 2023 (وال)- أعلنت لجنة المهرجان العربي للمسرح الجامعي في دورته الثانية، عن قبول “10” مشاركات عربية من فلسطين، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، الأردن، سوريا، الكويت، لبنان، بالإضافة إلى 5 جامعات محلية هي سبها، مصراته، المرقب، طرابلس، درنة.

وكشفت لجنة المهرجان العربي للمسرح الجامعي – خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأربعاء ببنغازي – عن موعد انطلاق فعّاليات المهرجان في دورته الثانية خلال الفترة من 16 – 21 من شهر سبتمبر، وتقام العروض على أرضية خشبة المسرح الشعبي ببنغازي.

وقال مراسل “وال” – إن لجان تحكيم مكونة من أساتذة أكاديميين وفنانين عرب برئاسة الباحثة في علوم المسرح وفنونه سعاد خليل، بعضوية خالد بوزيد من الجمهورية التونسية، ويوسف إسماعيل من جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المخرجة عبير الجندي من دولة الكويت.

وأضاف المراسل أنه سيتواجد ضمن الوفود الطلابية المشاركة عددٍ من الفنانين العرب من الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية للمهرجان العربي للمسرح الجامعي تحمل اسم المخرج الراحل “وليد العبد” الذي كان مؤسس هذا المحفل الطلابي وانطلق بدورته الأولى في العام 2010. (وال – بنغازي)

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