القائد العام يزور مواقع إنشاء الجسور في بنغازي

بنغازي 30 أغسطس 2023 (وال) – أدى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر فجر اليوم الأربعاء، زيارة إلى مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي.

وأطلعت لجنة الاستقرار والإعمار خلال الزيارة رفقة رئيس مجلس الوزراء أسامة القائد العام على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة (المرحلة ما قبل الأخيرة).

وأشاد القائد العام بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً على ضرورة العمل بنفس الوتيرة وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وقعت في منتصف مارس 2023 عقد تنفيذ أربع جسور بمدينة بنغازي مع شركة وادي النيل المصرية.

وأكدت اللجنة بأن الجسور التي تم التوقيع عليها هي عدد 2 جسور معلقة في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري.

وأشارت لجنة الإعمار إلى أن الجسر الآخر سيكون مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.

وكان رفقة القائد العام خلال الزيارة كلًا من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، ورئيس لجنة إعادة الاستقرار والإعمار حاتم العريبي . (وال – بنغازي)

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