وزارة الشؤون الاجتماعية : إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال المدة القادمة .

طرابلس 30 أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية إحالة منحة الزوجة والأولاد عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للمصارف خلال الأيام القليلة القادمة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع لمتابعة استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع المنحة في حسابات المستفيدين.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها “الفيسبوك “أن اللقاء تناول الخطوات المتخذة لتسهيل عمليات الاستفسار والتسجيل أمام المنتفعين من المنحة، والتوصية باستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

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