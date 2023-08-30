اختتام الدورة التدريبية لتعزيز القدرات المحلية ببلدية براك الشاطئ

براك الشاطي 30 أغسطس 2023م (وال) – اختتمت اليوم الاربعاء ببلدية براك الشاطيء الدورة التدريبية لتعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي.

وأطلقت هذه الدورة وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وبتنفيذ منظمة PCi، وشارك فيها رئيس وأعضاء المجلس المحلي للشباب ببلدية براك الشاطئ ومدير وحدة الشباب بالبلدية.

واقيمت الدورة تحت عنوان (حساسية النزاع) وكيفية معالجتها بين الأشخاص والمؤسسات وحلحلة المشاكل والتخلص منها وتقريب وجهات النظر والاتفاق مع الجهات المتخاصمة والبدء في عملية التفاوض وتفهم الطرف الآخر.

وتأتي هذه الدورة لابراز دور لجنة بناء السلام والتنمية والتخطيط وعملها لإخراج المشاريع التنموية التي تفتقرها المدينة.

..(والا)..