إسبانيا تعتزم تقييم مهام بعثات حفظ السلام في أفريقيا بعد انقلاب النيجر والغابون

مدريد 30 أغسطس 2023 (وال) -تعتزم إسبانيا تقييم مهام بعثات حفظ السلام في القارة، ويأتي ذلك تفاعلا مع الأحداث المتسارعة في أفريقيا، وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء.

كما قالت الحكومة الإسبانية الأربعاء، إنها ستقيم وضع بعثات حفظ السلام في أفريقيا، بعد الانقلاب العسكري في النيجر والغابون.

وأضافت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو، أن بلادها تراقب الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي بقلق بالغ.

يذكر أن لإسبانيا نحو (140) جنديا متمركزين إلى الشمال الشرقي من باماكو عاصمة مالي، في إطار مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي هناك.(وال مدريد) س خ.

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