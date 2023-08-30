الدفاع الروسية تعلن ضرب مراكز قيادة واستطلاع للجيش الأوكراني

موسكو 30 أغسطس 2023 (وال) -أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن قواتها استهدفت الليلة الماضية مراكز للقيادة والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: “في ليلة 30 أغسطس، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والجو، على مواقع قيادة واستطلاع للعدو”، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن القوات الأوكرانية خسرت نحو (760) جنديا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي. (وال موسكو) س خ.

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