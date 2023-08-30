الأمطار الغزيرة جنوب غرب الصين تقتل 4 مواطنين والمفقودين بالعشرات .

بكين 30 أغسطس 2023 م (وال) ـــ أدى الانهمار الغزير للأمطار في جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي الى فقد 4 مواطنين حياتهم غرقا ، وعدّ عشرات آخرون في عداد المفقودين .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن محطة “سي سي تي في” التلفزيونية العامة إن العواصف تسببت في فيضانات كبيرة غمرت خصوصاً مصنعاً للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص.

وأضاف التلفزيون: انه (إلى الآن أحصيت وفاة 4 أشخاص في الفيضانات، وفيما تتواصل عمليات الإغاثة ، لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين) .

يذكر أن منطقة “جينياغ” الجبلية في إقليم “سيشوان”، شهدت في الــ 21 أغسطس الحالي، تساقط أمطار غزيرة ولم تكن قد صدرت أية حصيلة عن الضحايا حتى الآن سوى ما بثته القناة التلفزيونية .

وأمر الرئيس الصيني “شي جينبينغ” السلطات بـ (القيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين … ومساندة عائلاتهم( .

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