( خاص – وال) : سرت مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024

متابعة : محمد الأميل

سرت 30 أغسطس 2023 م (وال) – أكد مراقب التربية والتعليم ببلدية سرت، د. مفتاح عبد الكافي أن المراقبة اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال العام المدرسي الجديد 2023 – 2024.

وقال في مقابلة مع مراسل وكالة الانباء الليبية، إن الاستعدادات للعام المدرسي الجديد تسير وفق الخطة المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن مراقبة التعليم في سرت شرعت منذ شهر تقريبا في هذه الاستعدادات التي بدأت بتسليم المؤسسات التعليمية بالمرحلتين، الأساسي والثانوي، مخصصاتها من الكتاب المدرسي ليوزع على التلاميذ والطلاب يوم 3 سبتمبر الموعد المحدد لانطلاق العام الدراسي الجديد ولمدة أسبوع كامل يسمى أسبوع النشاط المدرسي المفتوح.

وأضاف عبد الكافي أن كافة الكتب المدرسية لجميع السنوات بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وصلت إلى مخازن تعليم سرت مبينا أن الدراسة ستنطلق فعليا يوم 10 سبتمبر المقبل وتثبيت الجدول الدراسي وتسجيل الغياب والحضور للتلاميذ والطلبة.

وقال إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تشرف على انطلاق العام الدراسي الجديد برئاسة مدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة وعضوية كافة مدراء المكاتب والأقسام ذات العلاقة ووضع كل الترتيبات اللازمة للانطلاقة الفعلية للعملية التعليمية مشيرا على أن اللجنة عقدت ستة اجتماعات متتالية واتخذت قرارات تتعلق بتنظيم معدلات الأداء للتغلب على مشكلة العجز وستستمر في عمل دائم إلى حين استقرار الدارسة.

وأوضح مراقب التربية والتعليم بسرت في رده على سؤال حول جاهزية المدارس وصينتها، أن عدد (18) مؤسسة تعليمية تخضع لأعمال صيانة كاملة وعاجلة بتمويل مالي من لجنة إعادة الاعمار والاستقرار التابعة لمجلس النواب الليبي وبإشراف ادارة المشروعات ببلدية سرت.

وقال إن كل مدرستين يشرف عليهما مهندس من مشروعات البلدية وأن تكاليف الصيانة تختلف من مدرسة إلى أخرى بالنظر إلى حجم المدرسة، وبين في هذا الصدد أن التكلفة في العموم تتراوح ما بين 700 ألف دينار ليبي ومليون و200 ألف دينار ليبي ومن المقرر أن تنتهي أإعمال الصيانة قبل 20 سبتمبر المقبل.

وأشار عبد الكافي إلى أن إحصائيات أعداد التلاميذ بالمرحلتين الأساسي والثانوي بالقطاعين العام والخاص بكافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ورياض الأطفال بسرت بلغت 35000 طالب وطالبة، وأن عدد المدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والخاص بلغت 96 مؤسسة منها 6 رياض للأطفال بمنطقة سرت وعشرين مؤسسة تعليمية خاصة.

وكشف مراقب تعليم بلدية سرت أن عدد الكادر الوظيفي بالمراقبة تجاوز سبعة آلاف شخص ما بين معلم ومعلمة وموظف وتخصصات إدارية وفنية أخرى.

وقال إن كافة المدارس بسرت تتوفر على معامل وملاعب رياضية لكرة القدم والكرة الطائرة ومعدات للكرة الطاولة إلى جانب لجنة خاصة مكلفة بإدارة استثمار الملاعب الرياضية بالمدارس للرياضة بالفترة المسائية بمقابل.

وتحدث في سياق آخر عن الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم بالمنطقة حاليا فقال إن المدارس تعاني من نقص في المقاعد المدرسية نتيجة تزايد أعداد التلاميذ والطلاب.

وأضاف أن قطاع التربية والتعليم في سرت يواجه تحديات أخرى أهمها نقص المدارس للمرحلتين، الأساسي والثانوي، مشيرا إلى أن بلدية سرت تضم 16 محلة. غير أنه أشار في هذه الصدد إلى انه يتم الآن تنفيد عدد أربع مدارس جديدة عبر جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية إلى جانب العمل حاليا على تنفيد مدرستين جديدتين، ابن خلدون والبيان من قبل وزارة التربية والتعليم، وتنفيد عدد خمس مدارس جديدة بديلة لمدارس الصفيح القديمة في محلات الجزيرة والغربيات والأربعين وأبوهادي والزعفران ضمن خطة عودة الحياة لحكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت عن بناء 500 مدرسة جديدة في ليبيا.

وحيا مراقب التربية والتعليم ببلدية سرت، مفتاح عبد الكافي في ختام المقابلة الجهود التي تقوم بها وكالة الأنباء الليبية في تغطية الحدث الليبي ومتابعته في كافة ربوع ليبيا بمصداقية وحيادية.

(وال- سرت)