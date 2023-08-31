ارتفاع معدل الانتاج النفطي لشركة نفوسة للعمليات النفطية إلى 500 برميل يوميا .

طرابلس 30 أغسطس 2023م (وال) ـ اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع معدلات انتاج شركة نفوسة للعمليات النفطية من 1500 الى 2000 برميل يوميًا وذلك بفضل جهود العاملين بقطاع النفط .

واكدت شركة نفوسة انه سيتم نقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تضخ إلى ميناءالزاوية .وقد جرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف وسيستمر ضخ النفط من البئر ستة أشهر يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وأوضحت الشركة ان الانتهاء من خط الشحن الرئيسي وربطه بخط النفط الفيل ـ مليتة في ديسمبر 2023 وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يوميًا بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024.