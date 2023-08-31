رئيس مجلس النواب يصدر قرارا بتوحيد مفوضية المجتمع المدني ويعين مبروكة بالتمر رئيسا لمجلس الإدارة

طرابلس 30 أغسطس 2023 (وال) – أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، قرارا اعتمد فيه محضر توحيد مفوضية المجتمع المدني وشكل مجلس إدارة للمفوضية.

ونص القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب رقم (59) لسنة 2023 في مادته الأولى على اعتماد محضر اجتماع توحيد مفوضية المجتمع المدني وتشكيل مجلس إدارة للمفوضية يتكون من رئيس ونائب وخمس أعضاء.

وسمى القرار مبروكة جمعة محمد بالتمر رئيسًا لمجلس الإدارة، وأبو القاسم علي يوسف نائبًا، وعضوية كل من، عبدالحق إمحمد القريد، وعمر موسى بوعمر، الطاهر فضل الله المنفي، كلثومه حاجي الطويني، وحمد موسى عبد الرحمن .

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