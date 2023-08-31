وزارة النفط والغاز تعلن رفضها الانضمام لمنظمات او منتديات يحضرها الكيان الصهيوني .

طرابلس 30 أغسطس 2023م (وال ) – أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية رفضها الانضمام لمنظمات او منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضوًا خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تتابع المستجدات المتعلقة بما ورد عن لقاء تم بين وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” ووزير خارجية الكيان الصهيوني والإجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة ومنها وقف الوزيرة عن العمل وإحالتها للتحقيق الإداري.

وعبرت الوزارة عن موقفها الرافض لمثل هذه المواقف أو أي تصريحات من مسؤولين في الدولة تدعو إلى التساهل أو الإنضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضواً خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وأكد البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” على القيم والثوابت الراسخة لدى أبناء الشعب الليبي الكريم المناهضة للكيان الصهيوني لما يمثله من جرائم إحتلال الأراضي مقدسة وإنتهاك لمقدسات الأمة الإسلامية و وممارسته الوحشية لابشع نظم الميز العنصري التي عرفها التاريخ ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت الوزارة إن الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة والتقيد بها وعدم مخالفتها خاصة في هذه الحالة القانون رقم (62) لسنة 1957م وتعديلاته يمثل دائماً الطريق الأمن بإعتبارها تشكل ما استقر في ضمير و وجدان المجتمع وما أرتضاه من سلوك يسير عليه بكافة مكوناته سواء الرسمية منها أو غير ذلك .

وأكدت البيان ان وزارة النفط والغاز ومنذ استلامها لمهامها في شهر مارس 2021م دأبت إلى الدعوة والإلحاح على تطبيق وتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة والتقيد بها وعدم مخالفتها.

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