قافلة طبية تجري 74 عملية جراحية بمستشفى برقن العام.

برقن 30 أغسطس 2023م (وال) ـ أجرى أطباء القافلة الطبية المسيّرة من المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة إلى مستشفى برقن العام، (74) تدخلًا جراحيا، خلال عمل القافلة الذي استمر لأربعة أيام.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن إجمالي الكشوفات الطبية التي أجريت بالمستشفى، بلغ (1700) كشفًا طبيًا في تخصصات جراحة الأورام، باطنة الأورام، العظام، الجهاز الهضمي، الحروق والتجميل، طب عام.

وأضافت الوزارة أن القافلة ضمت الطبية استشاريين وأخصائيين في عدد من التخصصات شملت استشاري جراحة أورام، وأخصائي باطنة أورام، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وأخصائي عظام وعلاج طبيعي، وأخصائي حروق وتجميل، وأخصائي تخدير وعناية فائقة، وطبيب عام، وفنيين أشعة.