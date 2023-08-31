ليبيا نيوز

اعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية اوباري تحذر من العبث والمساس بثوابت الشعب الليبي .

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اوباري 30 أغسطس 2023م ( وال ) – ادان اعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية اوباري اللقاء الذي وصفوه بالمشؤوم الذي قامت به وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني مطالبين برحيلها واحالتها للتحقيق.

وحذر الاعيان والحكماء في بيان مصور نشرته الصفحة الرسمية لبلدية اوباري عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” الحكومة من العبث والمساس بثوابت الشعب الليبي .

وقال البيان إن القضية الفلسطينية في قلوب كل الليبيين وان الاحتلال الإسرائيلي زائل لا محال ولن يبقى إلا ابطال الحجارة رمزا للتضحية والفداء ،وان الشعب الليبي سيظل الداعم لهم على كل المستويات وجميع الصعد ” .

وطالب اعيان وحكماء اوباري في بيانهم مجلس النواب بإصدار التشريعات والقوانين التي تمنع التعامل مع الكيان الصهيوني كونه مغتصبا للمقدسات الإسلامية .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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