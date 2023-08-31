مقتل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في شمال العراق

بغداد 31 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الأربعاء، أن القوة الجوية نفذت ضربة ناجحة بواسطة طائرات “إف -16” استهدفت فلول تنظيم “داعش” الإرهابي”، مضيفة أن الضربة أسفرت عن قتل (3) إرهابيين، وتدمير (4) أوكار وأنفاق وكهوف كان يستخدمها عناصر “داعش” في هذه المنطقة.(وال بغداد) س خ.

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