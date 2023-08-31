مناقشة توفير المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة الجنوبية اجتماع .

سبها 31 اغسطس 2023 ( وال ) – ناقش الاجتماع الذى عقده مدير عام مركز سبها الطبى ” حسين ابوزهوه” مع رئيس لجنة الأزمة المكلف ” إسماعيل العيضة ” ومدير إدارة الإسعاف بالوزارة ” سالم الفرجاني ” و ومدير مستشفي تراغن ” حسين صويلح . ” توفير المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة وضمان توفرها بشكل مستمر وكافي.

ويأتي الاجتماع عقب تشكيل غرفة العمليات المختصة بإدارة الأزمات التي اجتمعت خلال جولة قامت بها على المستشفيات القروية والتعليمية والإطلاع عن مدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة،وإقرار مركز سبها غرفة رئيسية للطوارئ.

وأبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم للتعاون والتنسيق المشترك من أجل التصدي لأي طارئ صحي وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى في المنطقة.

( وال سبها )