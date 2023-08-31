رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

طرابلس 31 أغسطس 2023 (وال) -استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

وأشاد الممثل الخاص للأمين العام، في اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، بدور الرئيس المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.

بدوره أكد الرئيس حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة (6+6)، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية، والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.(وال طرابلس) س خ.

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