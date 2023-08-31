فصائل العمل الوطني بفلسطين تشيد بموقف ليبيا الرافض للقاء المنقوش وكوهين

غزة 31 أغسطس 2023 (وال) – نظمت اليوم فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة، وقفة جماهيرية تضامنية حاشدة دعمًا وشكرًا لشعبنا الليبي الذي انتفض رافضًا للتطبيع ومساندًا للقضية الفلسطينية ووحدة أراضيها.

كما احتشد ممثلون عن المخاتير وشخصيات اعتبارية ووطنية بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة المجاهدة، ورددوا هتافات منددة بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتب على بعضها “الكلمة للشعوب والتطبيع إلى زوال”، و”لا للتطبيع”، إلى رفع جانب الأعلام الفلسطينية والليبية.

كما بث المنظمون للوقفة السلام الوطني الفلسطيني ليتبعه الليبي.

هذا و لا زالت الساحة السياسية بالداخل الليبي تشهد بأغلب مدنها وداخل مناطق واسعة من العاصمة طرابلس احتجاجات متواصلة، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة التي ورطت البلاد في جريمة الخيانة العظمى بالتطبيع مع الصهاينة. (وال غزة)

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