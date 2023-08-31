ابوجناج يتفقد المركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء.

طرابلس 31اغسطس 2023 ( وال ) – أدّى نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة “رمضان أبوجناح”مساء الاربعاء زيارة تفقدية المركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء، للوقوف على واقع الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين .

واطلع” ابوجناح ” على مدى توافر الخدمات داخل المركز، وسير العمل داخل الوحدات والأقسام، كما تابع الحالة الصحية والعلاجية للنزلاء بالمركز والمراجعين وتفقد احتياجاتهم الطبية والدوائية وتلبيتها حتى تتحسن حالتهم الصحية.

كما عقد وزير الصحة اجتماعًا بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضو مجلس النواب عن منطقة تاجوراء، ومدير عام المركز “عبدالرؤوف فارس” وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة،استعرض خلاله احتياجات المركز من الإمدادات الطبية، والمشروعات المتوقفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

تأتي هذه الزيارة حرصًا من وزارة الصحة على دعم الخدمات الطبية لمرضى القلب، وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء.

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