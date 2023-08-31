جوجل تعتزم طرح خاصية ارسال مساعد الذكاء الاصطناعي لحضور الاجتماعات بدلاً عن الموظفين.

كاليفورنيا 31 أغسطس 2023 (وال) – تعتزم شركة جوجل منح مستخدمي تطبيق اجتماعات الفيديو الخاص بها خياراً يتيح لهم إرسال مساعد الذكاء الاصطناعي إلى الاجتماعات بدلاً منهم، حيث يمكن للمساعد تدوين الملاحظات وعرض نقاط الحوار نيابةً عن مُشغِله البشري.

وذكرت “جوجل” في بيان نقلته صحيفة “ديلي تليجراف” بأنها طورت المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي “Duet AI” ، ليكون رفيقاً في الاجتماعات يسجلها ويدقق فيما يقوله الحاضرون ثم يقدم ملاحظات حول الاجتماع ، ويمكنه أيضًا تقديم ملخص حول وقائع الاجتماع.

وأوضحت “جوجل” أنها تستهدف من هذه التكنولوجيا زيادة إنتاجية الموظفين بمنحهم بديلاً عن إلغاء الاجتماعات في حال طرأت تغييرات تمنعهم من الحضور، وكذلك مساعدتهم على عدم فقدان التركيز حول الملاحظات الدقيقة أو تفويت أية معلومات في حال تغيبوا عن الاجتماع.

وقالت الشركة إن نسخة تجريبية من مساعد الذكاء الاصطناعي سوف تكون متاحة في الأشهر القليلة القادمة للشركات المشتركة ببرامج الإنتاجية الخاصة بها، التي تتضمن جيميل (Gmail) وخدمة أخرى لمكالمات الفيديو تسمى Meet.

.. ( وال ) ..