لوموند : لم يكن لــ (بونغو) الترشح لولاية ثالثة ، وهو الآن رئيس متقاعد .

باريس31 أغسطس 2023 م (وال) ــــ قال الجنرال “بريس أوليغوي نغويما” الذي عينه قادة الانقلاب في الجابون ، أمس الأربعاء ، رئيسا انتقاليا للبلاد لصحيفة لوموند الفرنسية (إن الشعب الغابوني سئم من حكم “علي بونجو”، وأنه لم يكن ينبغي له الترشح لولاية ثالثة) .

وأضاف: (الجميع يتحدث عن هذا، لكن لا أحد يتحمل المسئولية ، لذلك قرر الجيش طي الصفحة ، وهو الآن بات رئيس دولة متقاعدا يتمتع بحقوقه).

وأنهت الإطاحة بـ “علي بونغو” سيطرة عائلته على السلطة التي استمرت 55 عامًا في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا .

وفي وقت سابق، أمس حملت قوات الجيش المستولي على السلطة الرئيس السابق للحرس الرئاسي الجنرال “نغويما” ، البالغ من العمر 48 عاما ، على الأكتاف وجابوا به شوارع شوارع العاصمة ليبرفيل.

واحتفلت الحشود في ليبرفيل وأماكن أخرى بإعلان الجيش اسقاط بونغو.

وذكر مراسل “بي بي سي نيوز” في الغابون (ان استياء شديد كان هناك منذ فترة طويلة تجاه عائلة بونغو – التي حكمت الجابون لمدة 55 عاما تقريبا – وكان هناك استياء عام بشأن قضايا أوسع مثل تكاليف المعيشة) .

وظهر الرئيس المخلوع علي بونغو، في شريط فيديو من منزله، يدعو “أصدقائه في جميع أنحاء العالم” إلى “إثارة الضجيج” نيابة عنه.

…(وال)…