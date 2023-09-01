الكبير ونائبه يبحثان مع محافظ البنك المركزي التونسي التعاون المستقبلي بين المؤسستين . 

تونس 31 أغسطس 2023 م (وال) ـــ بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق عمر الكبير” ونائبه “مرعي مفتاح رحيل” اليوم الخميس مع “مروان العباسي” محافظ البنك المركزي التونسي التعاون المستقبلي بين المؤسستين، وذلك في أول لقاء خارجي رسمي للمحافظ ونائبه بعد توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي أن هذا الاجتماع الذي عقد في العاصمة تونس يأتي باستضافة من بنك تونس المركزي تعزيزاً للتواصل مع الأطراف الاقليمية و الدولية وفي اطار الترحيب بتوحيد المصرف ودعمه والتعاون المستقبلي بين المؤسستين.

…(وال)…