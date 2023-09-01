المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية ينظم دورة تدريبية باستخدام أحدث التقنيات .

طرابلس 31 أغسطس 2023 م (وال) ــــ أقام الباحثون بقسم الأنسجة النباتية بالمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية دورة تدريبية في عزل المادة الوراثية النباتية (DNA) باستخدام محاليل الاستخلاص (SDS) و (CTAB) التي تم تحضيرها في المعمل وتقدير نقاوة المادة الوراثية باستخدام جهاز قياس الطيف الضوئي (Spectrophotometer) لعينات من بعض أصول الحمضيات المحلية.

وذكر المكتب_الإعلام_والنشر بالمركز ، أن هذه الدورة كانت ضمن نشاطات المركز في شأن تأهيل وتطوير الكوادر البحثية من أجل الرفع من كفاءة الباحثين العلميين في الفروع التابعة للمركز ومؤسسات الدولة العلمية.

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