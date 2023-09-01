رئيس مجلس النواب يستقبل وفد نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية.

القبة 31 أغسطس 2023 م (وال) – استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في القبة، الخميس وفد نقابة الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية.

وضم وفد نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين منصور الأحرش وعضوي النقابة محمد أبو عائشة وسوزان عاشور .

وعبر “عقيلة صالح “في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالوفد، مؤكدا أهمية دور الصحفيين في هذه المرحلة لما تشهده ليبيا م تطورات للأوضاع على كافة الأصعدة.

ومن جانبه ثمن وفد النقابة عاليا ، جهود رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وإجراء الانتخابات .

واستعرض نقيب الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية الجهود التي تبذلها النقابة لتنظيم ملتقى عام للصحفيين الليبيين في الـ20 من شهر سبتمبر القادم بغابة جود دائم بمدينة الزاوية في إطار تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه المطلق لهذا الملتقى، معربا عن استعاداه لتقديم كافة أشكال الدعم لانجاحه ، داعيا إلى عقد الملتقى الثاني للصحفيين في مدينة بنغازي تحت رعاية مجلس النواب .

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