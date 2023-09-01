رئيس حكومة الوحد الوطنية عبدالحميد الدبيبة: نؤكد رفضنا للتطبيع بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني
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وكالة الأنباء الليبية
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