الحويج يؤكد تأييده لتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .

القاهرة 31 اغسطس 2023 م ( وال ) – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” تأييده لمقترح تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لما له أهمية كبيرة ، مشددا علي ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب في دورته العادية ( 112 ) اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأكد الوزير ” الحويج ” ان دولة ليبيا مع مواقف الدول العربية وخاصة دولة فلسطين بما يتعلق في حماية المصالح العربية الاقتصادية ، معلنا دعم دولة ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي والدوائي ووضع تصور للتنمية الاقتصادية العربية وضرورة إزالة العراقيل احادية الجانب من الدول العربية وضرورة تنفيذ اتفاق الإطار الجمركي الموحد .

وناقش المجلس في جدول اعماله (21 ) بند ابرزها مشروع قرار انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ، كذلك مشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية حيث أكد السيد الوزير على أهمية مقترح تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لما له أهمية كبيرة ، مشيراً الي ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة .

( وال )