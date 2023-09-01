ليبيا نيوز

وزارة الصحة تعلن انشاء أكبر قسم حضانات بالمنطقة الجنوبية بمركز سبها الطبي.

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 31 أغسطس 2023م (وال) ـأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس انشاء أكبر قسم حضانات بالمنطقة الجنوبية داخل مركز سبها الطبي.

وأوضحت الوزارة أن القسم سيتم تجهيزه بأحدث أنواع الحضانات، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة متابعة الوظائف الحيوية للأطفال حديثي الولادة.

وأضافت الوزارة أن السعة السريرية للقسم تبلغ (30) حضانة موزعة على غرف مصممة بسعة أربع حضانات وأخرى بسعة ثمانية حضانات وذلك لاستقبال الأطفال حديثي الولادة مكتملي النمو، والخدج تحت إشراف مجموعة من الكوادر المؤهلة والأخصائيين ذوي الخبرة في هذا المجال.

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وكالة الأنباء الليبية

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