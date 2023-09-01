اختتام الدورة التدريبية الثانية لإعداد معلم الفئات الخاصة.

طرابلس1 سبتمبر 2023(وال)- اختتمت بطرابلس الخميس الدورة التدريبية الثانية لإعداد معلم الفئات الخاصة في استخدام قطع المنتسوري كمعين تعليمي التي اقامتها إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسف للطفل.

واكد مدير إدارة تعليم اندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي إن هذه المجموعة تضم مراقبات تعليم الساحل الغربي والجبل الغربي بعد ان كانت سبقتها المجموعة الأولى التي كانت تضم منطقة الجنوب وطرابلس يليها المرحلة الثالثة المنطقة الوسطى ومنطقة الجفرة والمنطقة الرابعة ستضم المنطقة الشرقية في مدينة البيضاء.

وأوضح الدريجي أنه استعدادا للدورة تم تجهيز 40 غرفة منتسوري وهي غرفة وسائل تعليمية على مستوى البلاد يتم حاليا تدريب معلمات الفئات الخاصة لاستخدام هذه الوسائل وهذه القطع لابنائنا الفئات الخاصة.

وتهدف الدورة الى الرفع من كفاءة معلم الفئات الخاصة في استخدام قطع المنتسوري كمعين تعليمي للطالب واعداد مدرب رئيس بالمراقبات المستهدفة.

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